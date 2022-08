Calenda-Renzi, c’è accordo. L’ex ministro guiderà la campagna elettorale (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato siglato l'accordo tra il leader di Iv, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda per le elezioni politiche del 25 settembre. "Nasce oggi per la prima volta un`alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato Draghi - ha detto Carlo Calenda, leader di Azione -. Ringrazio Matteo Renzi per la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l'Italia sul serio". In ogni caso, l'ex ministro del governo Renzi è convinto che "questo accordo dura per un semplice fatto, perché non credo che Renzi si metta a fare accordi con Fratoianni o con Di Maio". Tra i punti dell'intesa, la guida della campagna elettorale affidata a ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato siglato l'tra il leader di Iv, Matteo, e quello di Azione, Carloper le elezioni politiche del 25 settembre. "Nasce oggi per la prima volta un`alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo Paese e sfiduciato Draghi - ha detto Carlo, leader di Azione -. Ringrazio Matteoper la generosità. Adesso insieme Italia Viva e Azione per l'Italia sul serio". In ogni caso, l'exdel governoè convinto che "questodura per un semplice fatto, perché non credo chesi metta a fare accordi con Fratoianni o con Di Maio". Tra i punti dell'intesa, la guida dellaaffidata a ...

