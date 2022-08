Calciomercato Napoli: accelerata per il nuovo centrocampista, la notizia dalla Francia (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli è fortemente interessato a Tanguy Ndombele. Questa è la notizia emersa nei giorni scorsi in merito alla sostituzione di Fabian Ruiz, che è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Il centrocampista ex Lione è in uscita dal Tottenham e può essere un’occasione di mercato in queste ultime settimane della sessione estiva. A confermarlo è anche il portale francese Foot Mercato, secondo cui il Napoli ha intensificato i contatti con il Tottenham per il calciatore. Il club azzurro, come come il Villarreal, sta trattando per il prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista francese, come detto poc’anzi, è in uscita dagli Spurs e non rientra nei piani di Antonio Conte. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) Sulle sue tracce ci sono gli interessi di club come Real Betis, Aston ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè fortemente interessato a Tanguy Ndombele. Questa è laemersa nei giorni scorsi in merito alla sostituzione di Fabian Ruiz, che è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Ilex Lione è in uscita dal Tottenham e può essere un’occasione di mercato in queste ultime settimane della sessione estiva. A confermarlo è anche il portale francese Foot Mercato, secondo cui ilha intensificato i contatti con il Tottenham per il calciatore. Il club azzurro, come come il Villarreal, sta trattando per il prestito con diritto di riscatto. Ilfrancese, come detto poc’anzi, è in uscita dagli Spurs e non rientra nei piani di Antonio Conte. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) Sulle sue tracce ci sono gli interessi di club come Real Betis, Aston ...

