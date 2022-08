Calciomercato Monza: domani le visite mediche di Petagna (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Monza, intesa raggiunta per Petagna con il Napoli: domani il calciatore sosterrà le visite mediche con i brianzoli Il Monza chiude per Andrea Petagna. Al termine di una lunga trattativa con il Napoli, come riportato da Sky Sport, il calciatore domani sosterrà le visite mediche con i brianzoli. la formula dell’affare è il prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni più 10 in caso di salvezza più uno di bonus. In contemporanea al colpo del Monza, si sta sbloccando anche l’arrivo di Simeone al Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), intesa raggiunta percon il Napoli:il calciatore sosterrà lecon i brianzoli Ilchiude per Andrea. Al termine di una lunga trattativa con il Napoli, come riportato da Sky Sport, il calciatoresosterrà lecon i brianzoli. la formula dell’affare è il prestito con obbligo di riscatto a 2.5 milioni più 10 in caso di salvezza più uno di bonus. In contemporanea al colpo del, si sta sbloccando anche l’arrivo di Simeone al Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

