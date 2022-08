Calciomercato Bologna, che affare: arrivo dalla Roma, c’è l’accordo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Bologna spinge per regalare al tecnico Mihajlovic un rinforzo in attacco: nel mirino è finito un giocatore della Roma, trovata l’intesa. Le cessioni di Aaron Hickey, Matias Svanberg e Arthur Theate hanno consentito di incassare circa 50 milioni. Al tempo stesso, però, hanno privato il tecnico Sinisa Mihajlovic di tre titolari abili in fase Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilspinge per regalare al tecnico Mihajlovic un rinforzo in attacco: nel mirino è finito un giocatore della, trovata l’intesa. Le cessioni di Aaron Hickey, Matias Svanberg e Arthur Theate hanno consentito di incassare circa 50 milioni. Al tempo stesso, però, hanno privato il tecnico Sinisa Mihajlovic di tre titolari abili in fase Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ManUtd, la decisione su #Arnautovic - DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, il @ManUtd insiste per #Arnautovic in attacco ???? - DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, attesa per #Lucumi, si continua a trattare per #Shomurodov. Rifiutata l’offerta… - serieAnews_com : Il #Bologna spinge per arrivare a #Shomurodov: accordo raggiunto con l'uzbeko, resta il nodo della formula del tras… - Datafriedkin : RT @PagineRomaniste: #Bologna, è braccio di ferro per #Shomurodov: la #Roma vuole l'obbligo di riscatto #ASRoma #Calciomercato #LaGazzett… -