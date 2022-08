Calciomercato Atalanta, doppia cessione: salutano Freuler e Miranchuk (Di giovedì 11 agosto 2022) L'Atalanta cede due calciatori di spessore: Remo Freuler passa al Nottingham Forest, mentre Aleksej Mirancuk si trasferisce al Torino Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) L'cede due calciatori di spessore: Remopassa al Nottingham Forest, mentre Aleksej Mirancuk si trasferisce al Torino

DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - DiMarzio : #Atalanta, #Miranchuk in viaggio per #Torino #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, è fatta per la cessione di #Freuler al @NFFC - Dalla_SerieA : Calciomercato Atalanta, Freuler saluta. Va al Nottingham Forest - - PianetaMilan : #Calciomercato @Atalanta_BC, doppia cessione: salutano #Freuler e #Miranchuk #Torino #NottinghamForest #transfers… -