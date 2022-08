Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sterling 'Chelsea squadra giusta per me, al City poco spazio' - dchinellato : Raheem Sterling ha le idee molto chiare su quello che vuole dal calcio e dalla vita. Ecco cosa ha detto, con voce b… - ETGazzetta : Sterling: 'City? Le cose non andavano come volevo. Il Chelsea la scelta migliore' - MatteoDiavoloFe : Il Chelsea debutta trovando il suo passato ?? #ChelseaFC #everton #PremierLeague #goodisonpark #calcio #Tuchel… -

Tiscali

"Sono all'apice della carriera, non potevo accettare di non giocare con regolarità" LONDRA (INGHILTERRA) - Raheemal Manchester City non si sentiva più protagonista e il Chelsea è stato la conseguenza logica. Il 27enne attaccante inglese parla del suo trasferimento a Stamford Bridge spiegando che "il mio ...Raheemè un attaccante con le idee molto chiare. Non solo quando è in campo, dove prova a fare la ... la voce bassa ma la sua visione dele della vita che arriva comunque forte e chiara. ... Calcio: Sterling 'Chelsea squadra giusta per me, al City poco spazio' È durata 75 minuti il debutto in Premier League del difensore senegalese, sostituito da Cucurella nel finale del match vinto dal Chelsea sul campo dell'Everton grazie a un rigore di Jorginho ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...