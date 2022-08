Calcio: Serie A, oltre 200 i Paesi che la seguiranno (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. - (Adnkronos) - Riparte la Serie A con grande entusiasmo e un calendario completamente rinnovato per gli impegni delle Nazionali al mondiale qatariota tra novembre e dicembre 2022. Un campionato italiano che vuole prendersi anche la ribalta internazionale e che grazie a Infront, detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l'estero (a eccezione di Usa e Mena dove Lega Serie A vende direttamente), verrà trasmesso in oltre 200 Paesi nel mondo tramite 73 broadcaster multicanale, per un'audience potenziale di oltre 1 miliardo di telespettatori. Una novità assoluta di questa stagione sarà anche rappresentata dal segnale in 4K all'estero: per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, una partita per ogni giornata di campionato verrà trasmessa in alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Milano, 11 ago. - (Adnkronos) - Riparte laA con grande entusiasmo e un calendario completamente rinnovato per gli impegni delle Nazionali al mondiale qatariota tra novembre e dicembre 2022. Un campionato italiano che vuole prendersi anche la ribalta internazionale e che grazie a Infront, detentore dei diritti media in esclusiva della Seria A per l'estero (a eccezione di Usa e Mena dove LegaA vende direttamente), verrà trasmesso in200nel mondo tramite 73 broadcaster multicanale, per un'audience potenziale di1 miliardo di telespettatori. Una novità assoluta di questa stagione sarà anche rappresentata dal segnale in 4K all'estero: per la prima volta nella storia dellaA, infatti, una partita per ogni giornata di campionato verrà trasmessa in alcuni ...

gippu1 : Su RaiPlaySound hanno caricato intere puntate di Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto dal 1987 al 1990: un tesoro ines… - Gazzetta_it : Ibra, Milan per sempre. E i figli giocheranno in rossonero - Gazzetta_it : Zhang sempre più stretto all'Inter: è a Milano a lungo termine, il programma - Luxgraph : Bari, Mignani: 'Esordio difficilissimo. Parma forte ed organizzato' - sportface2016 : #SerieA, le statistiche della prima giornata -