Calcio | Roma | quattro nomi per la difesa

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 agosto 2022) . Il primo è Dan-Axel Zagadou, classe ‘99, svincolato dal Borussia Dortmund. Se dipendesse da Mou la scelta sarebbe Eric Bailly del Manchester United, ma l’ingaggio da 5 milioni, richiesta di 3 milioni per il prestito oneroso e commissioni affatto trascurabili complicano il trasferimento. Sempre in Premier c’è Japhet Tanganga, altro classe ‘99, difensore centrale del Tottenham, che Mourinho lanciò con la maglia degli Spurs nel gennaio del 2020, ma Paratici lo farebbe partire solo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Infine, Natan del Bragantino: la richiesta del club brasiliano non è mai scesa sotto i 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.