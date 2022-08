Caccia russi distrutti nell' attacco alla base in Crimea | Mosca | La guerra continuerà | superato punto non ritorno

DomaniGiornale : Se fosse confermata la matrice ucraina dell’attacco sarebbe un’escalation nel conflitto. E #Zelensky ribadisce: «Qu… - ParliamoDiNews : Secondo Kiev le esplosioni in Crimea hanno distrutto nove caccia russi #Newsletter #Cibo #Scenari #Areale #Mafie… - nigno11 : Più di 20 caccia multiuso russi Su-35 sono in attesa di trasferimento all’aviazione iraniana. Un’immagi… - goaware5 : RT @agambella: #Ucraina Ufficializzata la consegna USA del missile AGM-88 antiradiazioni (=anti radar). Questo tipo di missile aria-terra p… - IvoAyrton : RT @agambella: #Ucraina Ufficializzata la consegna USA del missile AGM-88 antiradiazioni (=anti radar). Questo tipo di missile aria-terra p… -

Tra cui iSu - 30 ed i bombardieri Su - 24. Secondo Mosca si è trattato di un semplice ... sarebbe funzionale a Kiev per consolidare la controffensiva su Kherson, mentre irestano ...Le immagini satellitari pubblicate mostrano 24sulla sua pista. L'Ucraina afferma che 9 aerei da guerrasono stati distrutti. La Russia nega. Non è chiaro cosa sia successo. Così Sergei ...Gli effetti dell'attacco in Crimea sono negli occhi dei russi che lì abitavano ormai dal 2014, nelle file di macchine sui ponti che la collegano verso la Russia ma soprattutto negli ...La guerra in Ucraina è giunta al 169esimo giorno. Immagini satellitari confermano che diversi aerei russi sono stati distrutti nell'attacco alla base aerea in Crimea. Il controllo di Mosca sulla centr ...