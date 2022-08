Bundesliga: Kostic vanta un sinistro e la Juventus è già entusiasta del serbo (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 15:33:47 Calcio italiano: EL’acquisto di Filip Kostic per la Juventus a sua volta è praticamente una realtà. Diversi media e giornalisti sottolineano che tutto è pronto, in assenza di ufficialità, intorno ai 16 milioni di euro. Il calciatore non si è recato con la sua squadra a Helsinki per giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, ed è rimasto nella città dello sport dell’Eintracht ad allenarsi. Nelle immagini si vede un bel Kostic e con il piede sinistro più di un pugno per scuotere le reti del ‘calcio’. Il calciatore serbo si è dedicato a mettere palloni, con parabole quasi perfette. Il giocatore balcanico ha messo una palla da una distanza di circa 40 metri in un cestino con un centro perfetto. Sul lato ‘bianconero’ di Turn si stanno già fregando le mani con i palloni che ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 11 agosto 2022) 2022-08-10 15:33:47 Calcio italiano: EL’acquisto di Filipper laa sua volta è praticamente una realtà. Diversi media e giornalisti sottolineano che tutto è pronto, in assenza di ufficialità, intorno ai 16 milioni di euro. Il calciatore non si è recato con la sua squadra a Helsinki per giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, ed è rimasto nella città dello sport dell’Eintracht ad allenarsi. Nelle immagini si vede un bele con il piedepiù di un pugno per scuotere le reti del ‘calcio’. Il calciatoresi è dedicato a mettere palloni, con parabole quasi perfette. Il giocatore balcanico ha messo una palla da una distanza di circa 40 metri in un cestino con un centro perfetto. Sul lato ‘bianconero’ di Turn si stanno già fregando le mani con i palloni che ...

