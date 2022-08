Britney Spears shock: nuovo dramma per lei (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex marito della cantante americana e padre dei suoi figli ha rilasciato un’intervista al quanto clamorosa. Dopo quello che è accaduto con suo padre, Britney Spears sta vivendo di nuovo un incubo. Questa volta però la questione si è rivolta sui suoi figli, che sembrano non volerla più vedere. (web)Come riporta l’ex marito della pop star, Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, hanno deciso di non avere più niente a che fare con lei. Ma andiamo a vedere i dettagli. I figli di Britney Spears prendono le distanze da lei L’ex marito di Britney Spears ha fatto sapere tramite un comunicato stampa che i suoi ragazzi hanno deciso di non volerla vedere adesso. “Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che si sono visti. Loro hanno scelto anche di non ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex marito della cantante americana e padre dei suoi figli ha rilasciato un’intervista al quanto clamorosa. Dopo quello che è accaduto con suo padre,sta vivendo diun incubo. Questa volta però la questione si è rivolta sui suoi figli, che sembrano non volerla più vedere. (web)Come riporta l’ex marito della pop star, Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, hanno deciso di non avere più niente a che fare con lei. Ma andiamo a vedere i dettagli. I figli diprendono le distanze da lei L’ex marito diha fatto sapere tramite un comunicato stampa che i suoi ragazzi hanno deciso di non volerla vedere adesso. “Sono passati alcuni mesi dall’ultima volta che si sono visti. Loro hanno scelto anche di non ...

