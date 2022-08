ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Bremer lancia la sfida #scudetto: “La #Juventus punta sempre a vincere” #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… - PianetaMilan : #Bremer lancia la sfida #scudetto: “La #Juventus punta sempre a vincere” #SerieA #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Bremer lancia la sfida Scudetto: 'La Juventus punta sempre a vincere': Nel corso della presentazione da nuovo gioca… - milansette : Bremer lancia la sfida Scudetto: 'La Juventus punta sempre a vincere' #acmilan #rossoneri - ChryAbruzzi : @VaneJuice2 Bremer in anticipo che lancia Dybala che fa il cucchiaio su Falcone in uscita. Già scritto -

Milan News

... ancora con Morata, che scappa a Bonucci, mette a sederee infila di destro: 2 - 0. Cambiano ... Zaniolo ruba un pallone eAbraham che mette la palla al centro di prima intenzione. Zaniolo ...Ed Ernestonotevoli frecciate ai cugini dell'Inter: "Sono d'accordo, anche se non siamo ancora ai livelli dell'Inda. Con Dybala esono loro la squadra più forte dell'universo e lo ... Bremer lancia la sfida Scudetto: "La Juventus punta sempre a vincere" Gleison Bremer ha un messaggio per i suoi ex tifosi. Le dichiarazioni del brasiliano verso i sostenitori del Torino ...Nel corso della presentazione da nuovo giocatore della Juventus, Gleison Bremer si è soffermato anche sull'obiettivo stagionale lanciando una sfida per le pretendenti alla vittoria ...