Bonus trasporti 60 euro, aumentano le risorse: come richiederlo da settembre (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriverà a settembre il nuovo Bonus da 60 euro da utilizzare per i trasporti pubblici previsto dal Decreto Aiuti. La misura è stata presentata il 28 luglio in una conferenza congiunta con i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. “Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale – dichiara il ministro Giovannini – è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale“. Il Decreto Aiuti recentemente convertito in legge, nell’ottica di contrastare la morsa dell’inflazione, introduce un buono per l’acquisto degli abbonamenti ai ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Arriverà ail nuovoda 60da utilizzare per ipubblici previsto dal Decreto Aiuti. La misura è stata presentata il 28 luglio in una conferenza congiunta con i ministri del Lavoro e delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. “Questa misura, pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficilequello attuale – dichiara il ministro Giovannini – è un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale ed è un esempio di provvedimento che,auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale“. Il Decreto Aiuti recentemente convertito in legge, nell’ottica di contrastare la morsa dell’inflazione, introduce un buono per l’acquisto degli abbonamenti ai ...

