Bonus rifiuti: ecco la nuova iniziativa per l’ambiente (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’interessante iniziativa quella che passa sotto il nome di Bonus rifiuti. Essa ha l’obiettivo di incentivare i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta differenziata e, per l’appunto, prevede l’erogazione di un Bonus. La lodevole iniziativa è promossa dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di Caivano, comune in provincia di Napoli. Leggi anche: Roma, smaltimento illegale di rifiuti pericolosi: 5 persone denunciate (FOTO) Bonus rifiuti: cos’è e come funziona L’interessante iniziativa si chiama “Caivano premia la differenziata” e, come anticipato, ha come fine quello di sensibilizzare i cittadini sul tema. Ma come funziona il progetto? Molto semplicemente, in cambio di un chilo di rifiuti sono previsti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Un’interessantequella che passa sotto il nome di. Essa ha l’obiettivo di incentivare i cittadini ad effettuare correttamente la raccolta differenziata e, per l’appunto, prevede l’erogazione di un. La lodevoleè promossa dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di Caivano, comune in provincia di Napoli. Leggi anche: Roma, smaltimento illegale dipericolosi: 5 persone denunciate (FOTO): cos’è e come funziona L’interessantesi chiama “Caivano premia la differenziata” e, come anticipato, ha come fine quello di sensibilizzare i cittadini sul tema. Ma come funziona il progetto? Molto semplicemente, in cambio di un chilo disono previsti ...

CorriereCitta : Bonus rifiuti: ecco la nuova iniziativa per l’ambiente - Marcellinosuper : RT @guffanti_marco: L'Italia è il paese dei furbi e del controllo zero. Tutte le manovre del #m5s sono una pacchia per lobby e criminalità… - giuseppeivan : RT @guffanti_marco: L'Italia è il paese dei furbi e del controllo zero. Tutte le manovre del #m5s sono una pacchia per lobby e criminalità… - zuggy04 : RT @guffanti_marco: L'Italia è il paese dei furbi e del controllo zero. Tutte le manovre del #m5s sono una pacchia per lobby e criminalità… - CarloLimonta : RT @guffanti_marco: L'Italia è il paese dei furbi e del controllo zero. Tutte le manovre del #m5s sono una pacchia per lobby e criminalità… -