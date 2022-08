Bonus Psicologo | arrivano nuovi fondi | come richiederlo

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 11 agosto 2022) Dal 25 luglio è possibile fare domanda per accedere al: stando a quanto comunicato dall’Inps con il Messaggio numero 2905 del 21 luglio 2022, la piattaforma per richiedere la prestazione sarà disponibile fino al 24 ottobre 2022. In base a quanto si legge nel Decreto che ha istituito la misura, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo illegato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura erano stati stanziati originariamente 10 milioni di euro. Dato l’altissimo numero di domande ricevute, le risorse si sono rivelate insufficienti. Per questo ...