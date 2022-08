Bonus mille euro per i lavoratori fragili: requisiti e come fare richiesta all’Inps (Di giovedì 11 agosto 2022) Bonus mille euro per i lavoratori fragili: al via le domande che potranno essere presentate fino al 30 novembre 2022. Quali sono i requisiti che ricevere Bonus mille euro per i lavoratori fragili Sono partite le domande online sul sito dell’Inps per richiedere il Bonus destinato ai lavoratori fragili. L’importo fissato corrisponde a 1.000 euro una tantum e può essere erogato una sola volta per ogni soggetto avente diritto. Il Bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni che vengono ricevute a titolo di disoccupazione o altro. Le richieste per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)per i: al via le domande che potranno essere presentate fino al 30 novembre 2022. Quali sono iche ricevereper iSono partite le domande online sul sito dell’Inps per richiedere ildestinato ai. L’importo fissato corrisponde a 1.000una tantum e può essere erogato una sola volta per ogni soggetto avente diritto. Ilaiè compatibile con altre indennità o prestazioni che vengono ricevute a titolo di disoccupazione o altro. Le richieste per ...

