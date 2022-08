Bonus lavoratori fragili al via: come richiedere l’indennità da mille euro (Di giovedì 11 agosto 2022) Al via il Bonus ai lavoratori fragili, l’indennità una tantum di mille euro prevista dalla legge di bilancio 2022. La misura è destinata ai dipendenti privati aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per i lavoratori fragili dall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. l’indennità è concessa al lavoratore al quale sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio e abbia perciò presentato uno o più certificati di malattia nel 2021. Per richiedere il Bonus c’è tempo fino al 30 novembre 2022. Le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 agosto 2022) Al via ilaiuna tantum diprevista dalla legge di bilancio 2022. La misura è destinata ai dipendenti privati aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista per idall’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.è concessa al lavoratore al quale sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio e abbia perciò presentato uno o più certificati di malattia nel 2021. Perilc’è tempo fino al 30 novembre 2022. Le ...

