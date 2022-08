Bonus 200 euro, spetta anche a questa categoria: l’ultima novità (Di giovedì 11 agosto 2022) Il governo ha deciso di estendere il Bonus 200 euro ad un’altra categoria di lavoratori: di quale si tratta Il Bonus 200 euro ha avuto un grande successo tra gli italiani, con il Governo che lo ha esteso a più riprese. Infatti adesso è spuntata un’altra categoria che ne può usufruire: scopriamo tutte le novità dell’ultima ora. Tutte le novità sul sussidio del Governo Italiano (Via WebSource)In questi mesi abbiamo visto che il decreto Aiuti abbia introdotto il Bonus 200 euro per aumentare il potere d’acquisto degli italiani. Nelle ultime ore i vertici del governo hanno deciso di estendere il sussidio anche agli insegnanti che finora erano rimasti esclusi. A ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 11 agosto 2022) Il governo ha deciso di estendere il200ad un’altradi lavoratori: di quale si tratta Il200ha avuto un grande successo tra gli italiani, con il Governo che lo ha esteso a più riprese. Infatti adesso è spuntata un’altrache ne può usufruire: scopriamo tutte ledelora. Tutte lesul sussidio del Governo Italiano (Via WebSource)In questi mesi abbiamo visto che il decreto Aiuti abbia introdotto il200per aumentare il potere d’acquisto degli italiani. Nelle ultime ore i vertici del governo hanno deciso di estendere il sussidioagli insegnanti che finora erano rimasti esclusi. A ...

