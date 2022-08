Bonus 200 euro esteso: nuovi beneficiari, domanda, pagamento (Di giovedì 11 agosto 2022) Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Aiuti bis, il Bonus 200 euro è stato esteso ad alcune categorie di lavoratori finora rimasti esclusi. L’articolo 22 del provvedimento ha infatti rinnovato l’indennità una tantum di 200 euro (introdotta nel primo decreto aiuti per dipendenti e pensionati e altri beneficiari) anche a chi, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non ha beneficiato dell’esonero, perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (in pratica coloro che non beneficiavano dell’esonero contributivo dello 0,8%). Con riguardo ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 31, il Bonus è riconosciuto in via automatica ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Aiuti bis, il200è statoad alcune categorie di lavoratori finora rimasti esclusi. L’articolo 22 del provvedimento ha infatti rinnovato l’indennità una tantum di 200(introdotta nel primo decreto aiuti per dipendenti e pensionati e altri) anche a chi, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non ha beneficiato dell’esonero, perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS (in pratica coloro che non beneficiavano dell’esonero contributivo dello 0,8%). Con riguardo ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 31, ilè riconosciuto in via automatica ...

