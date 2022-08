Bonus 200 euro autonomi, firmato il decreto: beneficiari e come richiederlo (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato finalmente firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il decreto attuativo che contenente le regole per accedere al Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi. A darne notizia lo stesso ministero attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale. La misura, prevista dal primo decreto Aiuti, ha visto con il decreto Aiuti bis l’incremento della dotazione finanziaria a 600 milioni di euro. Potranno accedere al Bonus i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) È stato finalmentedal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ilattuativo che contenente le regole per accedere al200per i lavoratori. A darne notizia lo stesso ministero attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale. La misura, prevista dal primoAiuti, ha visto con ilAiuti bis l’incremento della dotazione finanziaria a 600 milioni di. Potranno accedere ali lavoratorie i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio ...

