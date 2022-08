(Di giovedì 11 agosto 2022) Il 29enne di San Vito al Tagliamento venerdì sfida il ceco Jonas Forejtek per un posto tra i migliori quattro del “Rhein Asset Open”, Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro in corso sulla terra battutacittà tedesca

FIT

Considerando la classifica, il gruppo di chi va adel pass del main draw è guidato da Franco ... Andrea Pellegrino, Stefano Travaglia, Andreas Seppi, Andrea Arnaboldi, Riccardo, Raul ...... 19 di questi daranno laal tabellone principale partendo dalle qualificazioni . Un dato ... Gianluca Mager, Andrea Pellegrino, Andrea Arnaboldi, Stefano Travaglia, Riccardoe Roberto ... Bonadio a caccia della semifinale a Meerbusch Us Open, invasione azzurra a New York: 19 italiani nelle qualificazioni, 24 in totale contando il main draw. Allargando al femminile, il numero sale a 31 ...Agamenone guida la pattuglia italiana a caccia di un pass per il main draw.NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'Italia sogna in grande agli Us ...