Blitz dell’Fbi a casa di Trump | il ministro della Giustizia Usa rompe il silenzio della Casa Bianca | «Ho approvato io l’operazione | tutto regolare | attacchi ingiusti sugli agenti»

(Di giovedì 11 agosto 2022) Per la prima volta dalla perquisizione da partevilla dell’ex presidente Donalda Mar-a-Lago, in Florida, Merrick Garland, procuratore generale degli Stati Uniti (il corrispettivo di un nostro), è intervenuto pubblicamente sulla questione, chiarendo la totale regolarità delle operazioni deglifederali e annunciando di aver fatto richiesta di desecretare il mandato di persecuzione. Forse nel tentativo di mettere a tacere le critiche dei repubblicani, che avvallano l’interpretazione del tycoon di un atto persecutorio politicamente motivato nei suoi confronti e che, nel caso dei suoi più fervidi sostenitori, si sono trasformate rapidamente in minacce, in alcuni casi di morte, dirette ...