Bettini apre al M5s dopo il voto | La politica è imprevedibile Calenda | Ecco il bipopulismo perfetto

(Di giovedì 11 agosto 2022) Goffredo, ex deputato e storico membro del Partito democratico, è un politico influente. E quando nell'intervista al Corriere di stamattina risuonano le parole: “il 25 settembre si vedrà”, diventa chiaro che un possibile patto post-elettorale con il Movimento di Giuseppe Conte – tra l'altro, grande amico – potrà essere realtà. Ad essere attirato dalla dichiarazione non poteva che essere Carlo, sfilatosi dalla coalizione con a capo Enrico Letta la settimana scorsa: “Il Pd si alleerà con i 5s un minutole elezioni. Iltornerà”, scrive su Twitter rispondendo all'intervista. Una linea, quella della possibile alleanza postuma con i grillini, che scontenta molti. Tra questi il senatore di Base riformista Andrea Marcucci, che poche ...

NiklaCingolani : Apre a Recanati la Casa Museo Palazzo Bettini - Panda_Rei_64 : @SpagnaAzione @BimbiMeb @candidoporzus @matteorenzi ma che apre al riformismo con Emiliano, Boccia, Provenzano, Orl… -

Corriere della Sera

... abbandonando la festa pop della domenica con palio di pigiatori e dei salumieri, maa nuove ... ripensare una nuova formula è venuto naturale " spiega il presidente della Clai, Giovanni". ...... che in diretta da Lucia Annunziata dice addio all'alleanza con il Pd,scenari imprevedibili ... sono Peppe Provenzano, Goffredoe Andrea Orlando. E proprio ieri Goffredosi è tolto ... Bettini: «Con i Cinque Stelle dopo il voto Il bello della politica è la sua imprevedibilità» Goffredo Bettini, ex deputato e storico membro del Partito democratico, è un politico influente. E quando nell'intervista al Corriere di stamattina risuonano le parole: “Dopo il 25 settembre si vedrà” ...Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, il 20 marzo scorso, ha donato un’ambulanza all’Ausl. A fine estate, per quella che tradizionalmente sarebbe stata ...