Berlusconi rilancia | Serve il Ponte sullo stretto di Messina

(Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "La rete dell'alta velocità deve arrivare a tutto il Sud ed estendersi fino alla Sicilia, con la realizzazione finalmente deldi, un'opera che noi avevamo già progettato, finanziato e appaltato e che se la sinistra non avesse bloccato tutto sarebbe in funzione già da tempo". Lo dice Silvioin una intervista a Radio Norba che sara' trasmessa stasera. "L'attenzione per il Sud per noi è una priorità da sempre - ha aggiunto - i miei governi sono stati quelli che nella storia della Repubblica hanno investito più risorse per il Mezzogiorno. E' incredibile che a oltre 150 abbi dalla unità d'Italia ancora ci sia una questione meridionale. Non possiamo sprecare le grandi opportunità offerte dal Pnrr: si tratta di ingenti risorse e il nostro obiettivo è colmare il ...

Qunto all'autonomia differenziata tra Regioni,ha aggiunto che 'e' certamente una conquista, ma naturalmente non deve penalizzare le regioni più deboli. da liberale considero sacro il ...I sui continui viaggi a Roma, i colloqui diretti con Silvioe Matteo Salvini sottolineano la centralità dell'eminenza grigia del centrodestra isolano e che adesso "offre" una soluzione ... Berlusconi rilancia la flat tax, Meloni: Italia in ritardo sul Pnrr Il leader di Forza Italia spiega in un'intervista le misure finanziarie in vista delle elezioni e per il Sud ripropone "un'opera che noi avevamo già progettato, finanziato e appaltato e che se la sini ...CATANIA – La colomba autonomista sorvola sul centrodestra siculo. L’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, torna a fare il mattatore nei giorni più complicati per la coalizione chiamata a far ...