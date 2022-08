Benitez: «La Serie A ha ancora appeal. Scudetto? Ecco la mia griglia» (Di giovedì 11 agosto 2022) L’allenatore Rafa Benitez ha stilato la sua griglia di partenza per la nuova Serie A ormai alle porte L’allenatore spagnolo Rafa Benitez, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha stilato la sua griglia di partenza per la prossima Serie A ormai alle porte. griglia – «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo Scudetto. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento». MILAN – «I rossoneri sono la prova che la fiducia, meritatissima, nel lavoro di un allenatore capace come Pioli possa compensare la differenza di valore e sopportare il peso di altre situazioni. Ha la preparazione e l’esperienza per mantenere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) L’allenatore Rafaha stilato la suadi partenza per la nuovaA ormai alle porte L’allenatore spagnolo Rafa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha stilato la suadi partenza per la prossimaA ormai alle porte.– «Inter e Juve, ma sarebbe poco rispettoso non considerare il Milan dopo lo. Mi farebbe piacere poi che nella lotta al vertice rientrasse il Napoli, ammesso che le cessioni non ne condizionino eccessivamente il rendimento». MILAN – «I rossoneri sono la prova che la fiducia, meritatissima, nel lavoro di un allenatore capace come Pioli possa compensare la differenza di valore e sopportare il peso di altre situazioni. Ha la preparazione e l’esperienza per mantenere ...

