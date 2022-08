Belen e mamma Veronica, due gocce d’acqua: la somiglianza è incredibile (Di giovedì 11 agosto 2022) Capita a tutte noi di soffermarci a sfogliare l’album dei ricordi, tuffandoci nel passato. Sono quei momenti in cui torniamo indietro nel tempo, fino a quando eravamo delle bambine tra ricordi sbiaditi e sensazioni uniche. È quel che ha fatto Belen Rodriguez, che ha condiviso tra le storie di Instagram uno scatto dolcissimo: lei è piccolissima e in braccio a mamma Veronica, in un gesto di delicato amore materno. Quello che lei, a sua volta madre, ha già vissuto con la nascita del primogenito Santiago, figlio di Stefano De Martino, e che adesso sta rivivendo, stringendo a sé la piccola Luna Marì, nata appena un anno fa dalla relazione con Antonino Spinalbese e che sta crescendo sempre più bella. Ma a colpire della foto di Belen è l’incredibile somiglianza con la sua ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) Capita a tutte noi di soffermarci a sfogliare l’album dei ricordi, tuffandoci nel passato. Sono quei momenti in cui torniamo indietro nel tempo, fino a quando eravamo delle bambine tra ricordi sbiaditi e sensazioni uniche. È quel che ha fattoRodriguez, che ha condiviso tra le storie di Instagram uno scatto dolcissimo: lei è piccolissima e in braccio a, in un gesto di delicato amore materno. Quello che lei, a sua volta madre, ha già vissuto con la nascita del primogenito Santiago, figlio di Stefano De Martino, e che adesso sta rivivendo, stringendo a sé la piccola Luna Marì, nata appena un anno fa dalla relazione con Antonino Spinalbese e che sta crescendo sempre più bella. Ma a colpire della foto diè l’con la sua ...

