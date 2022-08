Barcellona, nuova operazione a sorpresa: “Ufficiale, 100 milioni” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Barcellona ha ufficializzato la vendita del 24,6% dei suoi Barça Studios a GDA Luma. L’affare frutterà circa 100 milioni di euro. Quella che stiamo vivendo è un’estate sicuramente molto difficile per il Barcellona. Uno dei più grandi club al mondo vive infatti ormai da tempo una situazione economica complicata, con le grandi spese sostenute Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilha ufficializzato la vendita del 24,6% dei suoi Barça Studios a GDA Luma. L’affare frutterà circa 100di euro. Quella che stiamo vivendo è un’estate sicuramente molto difficile per il. Uno dei più grandi club al mondo vive infatti ormai da tempo una situazione economica complicata, con le grandi spese sostenute Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

