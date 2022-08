Azione e Italia Viva si alleano (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono accordati per presentare un'unica lista, che per ora chiamano informalmente “terzo polo” Leggi su ilpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono accordati per presentare un'unica lista, che per ora chiamano informalmente “terzo polo”

mara_carfagna : Abbiamo scoperto che anche l’Italia può essere un Paese governabile e rispettato. Anche in Italia si può portare la… - ilfoglio_it : ?? C'è l'accordo Azione-Italia viva. La ripartizione dei seggi sarà 50 e 50. Nasce ufficialmente il terzo polo. Il l… - sandrogozi : Con @RenewEurope abbiamo curato il seme di questa pianta per anni. Quello che siamo riusciti a fare a Bruxelles,… - BomprezziMarco : RT @lellalux: C'è l'accordo Azione-Italia viva. È nato il terzo polo Renzi e Calenda hanno trovato un'intesa sul programma e sui collegi pe… - Anna82881632 : RT @ItaliaVivaRoma1: Dico alla comunità di #ItaliaViva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sov… -