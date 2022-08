Avvistamento di balene e delfini in modo sostenibile: ecco le regole di “Friend of the Sea” (Di giovedì 11 agosto 2022) Allontanarsi dalla costa in barca, fermarsi in mezzo al mare, aspettare giusto qualche istante… e poi eccoli là, quegli animali meravigliosi che spuntano dall’acqua e nuotano vicino alla carena. È uno spettacolo unico quello dell’Avvistamento di delfini e balene, ma nessuno pensa mai all’impatto che queste attività turistiche hanno sulla salute fisica e mentale degli animali? Tutto nasce intorno al 2014 grazie a “Friend of the Sea“, il progetto della “World Sustainability Organization”, una Ong impegnata nella tutela di specie a rischio, che certifica inoltre prodotti da agricoltura e allevamento sostenibili in tutto il mondo. “Friend of the Sea” ha dato avvio a questo progetto in collaborazione con “Worldrise” (Cristina Fiori, responsabile scientifica, e Mariasole Bianco, biologa ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Allontanarsi dalla costa in barca, fermarsi in mezzo al mare, aspettare giusto qualche istante… e poili là, quegli animali meravigliosi che spuntano dall’acqua e nuotano vicino alla carena. È uno spettacolo unico quello dell’di, ma nessuno pensa mai all’impatto che queste attività turistiche hanno sulla salute fisica e mentale degli animali? Tutto nasce intorno al 2014 grazie a “of the Sea“, il progetto della “World Sustainability Organization”, una Ong impegnata nella tutela di specie a rischio, che certifica inoltre prodotti da agricoltura e allevamento sostenibili in tutto il mondo. “of the Sea” ha dato avvio a questo progetto in collaborazione con “Worldrise” (Cristina Fiori, responsabile scientifica, e Mariasole Bianco, biologa ...

