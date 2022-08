Attraversa un ponte e viene arrestato: un nostro connazionale in India adesso rischia grosso | Ecco cosa potrebbe succedergli (Di giovedì 11 agosto 2022) Fermato alla frontiera, Federico ha commesso una “sciocchezza” che potrebbe però costargli carissimo. Ma di cosa è colpevole il giovane italiano? Federico Negri, classe 1994 e originario di Pozzolo Formigaro, piccolo paese in provincia di Alessandria, è un gran appassionato di viaggi, soprattutto in Oriente. Prima della sua ultima avventura, infatti, il 28enne aveva già visitato ben 14 paesi in Asia. Insomma, stiamo parlando di un viaggiatore non per nulla alle prime armi. Eppure, una sciocchezza, un errore da poco, potrebbe cambiare la sua giovane vita per sempre. Fonte: Canva“Mamma sto andando in India per imbarcarmi e tornare a casa. Sto bene. Sono felice”, aveva detto Federico a sua mamma, come riportato dal ‘Corriere della Sera’. Tuttavia, quella è stata l’ultima volta che mamma Silvana ha sentito ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 agosto 2022) Fermato alla frontiera, Federico ha commesso una “sciocchezza” cheperò costargli carissimo. Ma diè colpevole il giovane italiano? Federico Negri, classe 1994 e originario di Pozzolo Formigaro, piccolo paese in provincia di Alessandria, è un gran appassionato di viaggi, soprattutto in Oriente. Prima della sua ultima avventura, infatti, il 28enne aveva già visitato ben 14 paesi in Asia. Insomma, stiamo parlando di un viaggiatore non per nulla alle prime armi. Eppure, una sciocchezza, un errore da poco,cambiare la sua giovane vita per sempre. Fonte: Canva“Mamma sto andando inper imbarcarmi e tornare a casa. Sto bene. Sono felice”, aveva detto Federico a sua mamma, come riportato dal ‘Corriere della Sera’. Tuttavia, quella è stata l’ultima volta che mamma Silvana ha sentito ...

repubblica : Attraversa il ponte senza pagare la tassa in India, italiano rischia 8 anni di prigione [di Carlotta Rocci] - gl5610 : Attraversa il ponte senza pagare la tassa in India, italiano rischia 8 anni di prigione - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India. Un 28enne italiano rischia 8 anni di carcere per non aver paga… - TW_Bruce_Wayne : RT @LaNotiziaTweet: Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India. Un 28enne italiano rischia 8 anni di carcere per non aver paga… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India. Un 28enne italiano rischia 8 anni di carcere per non aver paga… -