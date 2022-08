Attraversa il ponte senza pagare la tassa in India, italiano rischia 8 anni di prigione (Di giovedì 11 agosto 2022) Il viaggiatore 28enne arrivava dal Nepal. Il visto costava 40 euro: è stato arrestato. La famiglia alla Farnesina: “Aiutateci a farlo tornare a casa, è un bravo ragazzo” Leggi su repubblica (Di giovedì 11 agosto 2022) Il viaggiatore 28enne arrivava dal Nepal. Il visto costava 40 euro: è stato arrestato. La famiglia alla Farnesina: “Aiutateci a farlo tornare a casa, è un bravo ragazzo”

