ATP Montreal 2022, eliminati Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Alcaraz nel 2° turno. Carreno Busta sfiderà Sinner (Di giovedì 11 agosto 2022) Nella notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, a Montreal (Canada) c'è motivo per scomodare questa menzione. Sì perché nel secondo turno del Masters1000 nordamericano sono state diverse le teste di serie a cadere all'inizio del loro percorso. Il secondo round, infatti, è stato letale per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. L'iberico (n.2 del seeding) era tra i più attesi e aveva propositi molto ambiziosi. Tuttavia, la sua prestazione è stata decisamente sottotono e la sconfitta per 6-7 (4) 7-6 (7) 6-3 subìta dall'americano Tommy Paul (n.34 del ranking) brucia parecchio. Dopo 3 ore e 24 minuti di partita, Carlitos ha ceduto e dovrà riflettere su suoi errori. Per Paul, invece, la corsa continua e negli ottavi ci sarà l'incrocio contro il croato ...

