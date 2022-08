Atletica, arrivano tre forfait per gli Europei: scende a 98 il numero dei convocati dell’Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) arrivano tre rinunce per quanto riguarda il contingente dell’Italia agli Europei di Atletica, di scena a Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto. Il gruppo azzurro, in questo modo, scenderà a 98 componenti dalla carica dei 101 che era prevista inizialmente. Filippo Randazzo, che l’anno scorso raggiunse la finale olimpica nel salto in lungo, ha avvertito un fastidio muscolare sabato, a Chorzow, nel primo tentativo, e questo ha suggerito lo stop per la rassegna continentale. Atletica, gli italiani esentati dalle batterie: 6 azzurri qualificati alle semifinali, ci sono Jacobs e Tortu Nei 10.000 metri, invece, il forfait è quello di Anna Arnaudo, che aveva raggiunto l’argento europeo a livello Under 23 e che, a prescindere dalla medaglia, aveva messo insieme buone ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)tre rinunce per quanto riguarda il contingenteaglidi, di scena a Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto. Il gruppo azzurro, in questo modo,rà a 98 componenti dalla carica dei 101 che era prevista inizialmente. Filippo Randazzo, che l’anno scorso raggiunse la finale olimpica nel salto in lungo, ha avvertito un fastidio muscolare sabato, a Chorzow, nel primo tentativo, e questo ha suggerito lo stop per la rassegna continentale., gli italiani esentati dalle batterie: 6 azzurri qualificati alle semifinali, ci sono Jacobs e Tortu Nei 10.000 metri, invece, ilè quello di Anna Arnaudo, che aveva raggiunto l’argento europeo a livello Under 23 e che, a prescindere dalla medaglia, aveva messo insieme buone ...

OA_Sport : Atletica: triplo forfait per l'Italia in chiave Europei. Il contingente azzurro scende a quota 98 - SuperSimo_9 : @chiesaxj Dillo sottovoce che poi arrivano a darti dell'incompetente che di preparazione atletica non puoi parlare… - 7virgola : @Milestemplaris @Marcellari77 @franvanni Manca equilibrio. Continuo a vedere i tre difensori in arretramento contro… -