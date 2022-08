Atalanta su Pellegrini, Freuler si avvicina alla Premier League (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercato dell’Atalanta sta vivendo una fase di stallo al momento, tanto che lo stesso Gasperini ha mostrato rabbia nei confronti di questa situazione. Per smuovere le acque l’Atalanta vira su Pellegrini, terzino/esterno che resta in uscita dalla Juventus. Intanto però i bergamaschi potrebbero salutare uno dei fedelissimi del tecnico piemontese. Freuler è molto vicino alla cessione, direzione Nottingham Forest. Atalanta su Pellegrini, qual è la situazione? L’ex Genoa e Cagliari si è giocato le sue carte nell’ultima stagione con la maglia della Juventus. 21 presenze nella stagione 21/22 e un assist messo a referto. Tuttavia l’esterno non ha convinto pienamente Massimiliano Allegri e nel summit con l’agente Pimenta la Juventus ha ribadito che il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Il mercato dell’sta vivendo una fase di stallo al momento, tanto che lo stesso Gasperini ha mostrato rabbia nei confronti di questa situazione. Per smuovere le acque l’vira su, terzino/esterno che resta in uscita dJuventus. Intanto però i bergamaschi potrebbero salutare uno dei fedelissimi del tecnico piemontese.è molto vicinocessione, direzione Nottingham Forest.su, qual è la situazione? L’ex Genoa e Cagliari si è giocato le sue carte nell’ultima stagione con la maglia della Juventus. 21 presenze nella stagione 21/22 e un assist messo a referto. Tuttavia l’esterno non ha convinto pienamente Massimiliano Allegri e nel summit con l’agente Pimenta la Juventus ha ribadito che il ...

_Morik92_ : #Juve disposta ad ascoltare offerte congrue per #Pellegrini, il suo entourage è al lavoro in tal senso. #Monza e… - GiovaAlbanese : #Atalanta interessata al prestito di #Pellegrini: la #Juventus valuterà l'opportunità migliore. #calciomercato - _Morik92_ : Forte pressing, come anticipato ieri, dell'#Atalanta per #Pellegrini. #Juve disposta ad ascoltare offerte congrue p… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, non ha convinto Allegri: la bocciatura è definitiva - MFajriyansyah : RT @GiovaAlbanese: #Atalanta interessata al prestito di #Pellegrini: la #Juventus valuterà l'opportunità migliore. #calciomercato -