Atalanta, Sky: “Freuler è addio, accettata l’offerta Inglese” (Di giovedì 11 agosto 2022) Atalanta Freuler- L’Atalanta continua la sua preparazione in vista del debutto in Serie A. I Bergamaschi giocheranno la prima gara, contro la Sampdoria, Sabato 13 Agosto. L’Atalanta continua il suo mercato, molto a rilento, situazione che fa snervare e non poco il mister dei Bergamaschi: Gianpiero Gasperini. L’allenatore si aspettava un roster ben diverso da quello attuale e i soli arrivi di Lookman e Ederson non convincono. Preferiva in attacco un profilo come Pinamonti, quasi ufficiale al Sassuolo, pur di cedere un fedelissimo come Muriel. In mediana, l’Atalanta si prepara a perdere un altro pezzo importante, verso la Premier League. Stiamo parlando di Remo Freuler che, a quanto riferito da Sky Sport, sembra aver accettato l’offerta Inglese. Era ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione in vista del debutto in Serie A. I Bergamaschi giocheranno la prima gara, contro la Sampdoria, Sabato 13 Agosto. L’continua il suo mercato, molto a rilento, situazione che fa snervare e non poco il mister dei Bergamaschi: Gianpiero Gasperini. L’allenatore si aspettava un roster ben diverso da quello attuale e i soli arrivi di Lookman e Ederson non convincono. Preferiva in attacco un profilo come Pinamonti, quasi ufficiale al Sassuolo, pur di cedere un fedelissimo come Muriel. In mediana, l’si prepara a perdere un altro pezzo importante, verso la Premier League. Stiamo parlando di Remoche, a quanto riferito da Sky Sport, sembra aver accettato. Era ...

