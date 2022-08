Atalanta, infortunio Ederson: lesione al bicipite femorale (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Atalanta dovrà fare i conti con un infortunio occorso a Ederson, brasiliano arrivato in questa sessione di mercato dalla Salernitana. Per il centrocampista sudamericano si tratta di lesione parziale minore al bicipite femorale sinistro; un guaio fisico non da poco, con tempi di recupero da valutare, che si aggiunge a quelli concernenti Demiral e Zappacosta. La società orobica ha specificato i dettagli relativi all’infortunio di Ederson, esprimendosi con cautela su di esso: “I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista ex Salernitana, con Gasperini che ha perso dunque il miglior innesto di questo mercato bergamasco. ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) L’dovrà fare i conti con unoccorso a, brasiliano arrivato in questa sessione di mercato dalla Salernitana. Per il centrocampista sudamericano si tratta diparziale minore alsinistro; un guaio fisico non da poco, con tempi di recupero da valutare, che si aggiunge a quelli concernenti Demiral e Zappacosta. La società orobica ha specificato i dettagli relativi all’di, esprimendosi con cautela su di esso: “I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista ex Salernitana, con Gasperini che ha perso dunque il miglior innesto di questo mercato bergamasco. ...

