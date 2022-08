Atalanta, il Nottingham Forest studia il doppio colpo: Freuler e Malinovski (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Nottingham Forest continua a guardare in casa dell’Atalanta. Freuler è già in Inghilterra per le visite mediche, Malinovksi il prossimo? Remo Freuler è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. L’esterno svizzero è in Inghilterra per le visite mediche. All’Atalanta andranno 9 milioni. Secondo quanto riportato da TMW, il club inglese però avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della Dea: si tratta di Malinovski, per cui sarebbe pronta una maxi offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilcontinua a guardare in casa dell’è già in Inghilterra per le visite mediche, Malinovksi il prossimo? Remoè un nuovo giocatore del. L’esterno svizzero è in Inghilterra per le visite mediche. All’andranno 9 milioni. Secondo quanto riportato da TMW, il club inglese però avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della Dea: si tratta di, per cui sarebbe pronta una maxi offerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

