Asia D' Amato oro e Martina Maggio bronzo nell' all-round

AGI - Doppietta azzurra nella ginnastica artistica ai Campionati europei multi sport di Monaco di Baviera in Germania. Asia D'Amato è la nuova campionessa europea nell'all-round individuale con il punteggio totale di 54.732. L'azzurra, 19 anni, genovese delle Fiamme Oro, ha preceduto la britannica Alice Kinsella (54.132) e l'altra italiana Martina Maggio che ha totalizzato 53.965 punti. Era dal 2007 che un'italiana non vinceva la medaglia d'oro agli Europei nell'all-round: quindici anni fa ad Amsterdam l'impresa venne firmata da Vanessa Ferrari.

