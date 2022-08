Ascolti Tv Analisi 10 agosto 2022 | Angela soffre Frassica e Bocci Talk ed elezioni | Rete4 vs La7 | Gentili rimonta Aprile e poi stacca Celata che ha Conte in apertura

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 11 agosto 2022)al top: Su Rai1 Tg1 a 3,440 milioni e 25,5%. Reazione a catena 3,115 milioni e 27,1%. TechetecheTe a 2,907 milioni e 20,3%. Tg1 13.30 a 2,842 milioni e 25,5%. Su Canale 5 Tg5 a 2,7 milioni e 19,7%. Le cose di dettaglio ancora da risolvere per arrivare ad un patto tra Italia Viva e Azione, Carlo Cottarelli col PD, qualche movimento interno al centro destra sulle candidature in giro per l’Italia e alle regionali in Sicilia. Sono stati questi gli argomenti che hanno caratterizzato i telegiornali e i programmi di approfondimento il 10 di. In griglia generalista è rimasto Pierosu Rai1 e si è trovato di fronte la fiction in replica di Canale5 Fratelli Caputo. Rai2 ha trasmesso il telefilm Delitti in Paradiso e Rai3 dopo il Meeting di Montecarlo di Atletica leggera ha mandato on air il film francese Un figlio ...