Arrestato il quarto dei “Beatles dell’Isis”: chi erano i famigerati jihadisti (Di giovedì 11 agosto 2022) Aine Davis, 38enne di Hammersmith, ritenuto il quarto membro della cosiddetta cellula terroristica “Beatles” dell’Isis, è stato fermato ieri sera dopo essere arrivato all’aeroporto di Luton. Davis è arrivato nel Regno Unito con un volo dalla Turchia, dove ha trascorso sette anni e mezzo in prigione dopo essere stato condannato per terrorismo. Al suo arrivo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 11 agosto 2022) Aine Davis, 38enne di Hammersmith, ritenuto ilmembro della cosiddetta cellula terroristica “, è stato fermato ieri sera dopo essere arrivato all’aeroporto di Luton. Davis è arrivato nel Regno Unito con un volo dalla Turchia, dove ha trascorso sette anni e mezzo in prigione dopo essere stato condannato per terrorismo. Al suo arrivo InsideOver.

