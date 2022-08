Arrestata Courtney Clenney | l’influencer star di OnlyFans è accusata di aver ucciso a coltellate il suo fidanzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) È statanella serata di mercoledì 10 agostodi: l’accusa nei suoi confronti è diil. La 25enne, meglio nota sui social con il nome d’arte diTailor, è stata raggiunta dalla polizia alle Hawaii, nella struttura dove si trovava in riabilitazione per abuso di sostanze e disturbo da stress post-traumatico: gli ufficiali hanno utilizzato un mandato d’arresto emesso dalla contea di Miami-Dade, in Florida. La polizia non ha fornito dettagli sulle accuse contro la donna, ma il Miami Herald ha riferito chediaccoltellato a morte il suo ...