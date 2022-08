Arrampicata sportiva, Europei 2022: Manuel Cornu nella qualificazione del Boulder maschile. Filip Schenk passa il turno per l’Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) Manuel Cornu (Francia) ha stabilito il miglior punteggio nelle qualificazioni maschili d’Arrampicata sportiva per quanto riguarda la specifica specialità del Boulder. Iniziano ufficialmente gli Europei 2022 con il transalpino che ha stabilito il miglior punteggio in 4T4z 5 5, una prestazione realizzata all’interno del Gruppo B. Seconda piazza per Nicolai Uznik (Austria), la prima per il Gruppo A, in 3T5z 8 9 davanti ad un altro francese. Mickael Mawem ha infatti concluso terzo riuscendo riscendo a precedere con 4T4z 7 7 la prestazione di Jernej Kruder (Slovenia) che è stato in grado di completare la prima giornata d’azione in 3T5z 8 10. Jakob Scubert (Austria) e Christoph Schweiger (Germania) seguono nell’ordine al termine di una qualificazione che ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022)(Francia) ha stabilito il miglior punteggio nelle qualificazioni maschili d’per quanto riguarda la specifica specialità del. Iniziano ufficialmente glicon il transalpino che ha stabilito il miglior punteggio in 4T4z 5 5, una prestazione realizzata all’interno del Gruppo B. Seconda piazza per Nicolai Uznik (Austria), la prima per il Gruppo A, in 3T5z 8 9 davanti ad un altro francese. Mickael Mawem ha infatti concluso terzo riuscendo riscendo a precedere con 4T4z 7 7 la prestazione di Jernej Kruder (Slovenia) che è stato in grado di completare la prima giornata d’azione in 3T5z 8 10. Jakob Scubert (Austria) e Christoph Schweiger (Germania) seguono nell’ordine al termine di unache ...

