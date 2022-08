Antiriciclaggio | Castellucci portò 7mln in Lussemburgo Segnalazione a Bankitalia e indagine tenuta nascosta

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Antiriciclaggio: 'Castellucci spostò all'estero 7 mln di buonuscita Aspi' - Affaritaliani : Antiriciclaggio: 'Castellucci spostò all'estero 7 mln di buonuscita Aspi' -

Il Fatto Quotidiano

CRONACA MORANDI “Castellucci spostò all’estero 7 milioni di buonuscita Aspi” LA SOS DI BANKITALIA – “2 versamenti in Lussemburgo” DI ...L’ex amministratore delegato della società concessionaria Autostrade era finito nel mirino di Bankitalia per trasferimenti sospetti di denaro in Lussemburgo ...