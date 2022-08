Anna Tatangelo | il bikini ad Ibiza stupisce tutti

(Di giovedì 11 agosto 2022), ilad: la cantante e conduttrice è davvero una bomba di sensualità,a bocca aperta.sembra essere prontissima per la nuova stagione televisiva, mentre continua a promuovere il suo nuovo albumzero; il periodo sembra essere davvero d’oro per lei sotto il punto di vista professionale, a cui va ad aggiungersi anche l’amore ritrovato grazie a Livio Cori. La cantante e conduttrice si mostra così: illascia senza fiato (foto: Instagram).Illuminata dai suoi successi, lasi mostra spessissimo sui social, lasciando ...

IreneATMwannabe : RT @FeetCelebrityIT: La Divina Anna Tatangelo a cui inchinarsi #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles - FeetCelebrityIT : La Divina Anna Tatangelo a cui inchinarsi #feet #feetworship #feetfethish #feetfinder #soles - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - La piu' bella - ColinMartiniano : RT @scimonelli: . Dona la tua mente e il tuo cuore a chi riuscirà a conquistarli con l'amore S.G. ... 'Qualcosa di te non mi basta mai Rend… - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit gli Angeli Cherubini di Anna Tatangelo la mia Sposa Celeste immacolata concezione Principessa del P… -

TvDaily

Qualcuno tra i commenti ha tirato in balloma ormai si tratta solo di una storia passata. Sia lui che lei sono andati avanti e hanno vite diverse. In una recente intervista il ...E di Andrea, nato dalla lunga relazione con la cantante, la quale fa da tempo coppia fissa con il rapper campano Livio Cori. E, da quest inverno, del piccolo Francesco. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: scatti hot sui social Sono quasi due anni che la coppia storica Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si è lasciata. In questi giorni mostrano come la loro vita è andata avanti in un rimpallo di foto molto piccanti.RIETI - Oltre ai grandi nomi della musica italiana che calcheranno quest’anno il palco principale di Piazza Mazzini – Rettore, Le Vibrazioni, Briga, Anna Tatangelo, The Kolors ...