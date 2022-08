Angela Celentano è viva? Nuova pista porta in America Latina (Di giovedì 11 agosto 2022) Angela Celentano è viva? I genitori Maria e Catello, non hanno mai smesso di crederci sebbene siano passati 26 anni dalla scomparsa della loro bambina, che all’epoca aveva appena tre anni. Era il 10 agosto 1996 quando di Angela si persero le tracce mentre era in gita con la famiglia sul monte Faito (Napoli). Ma quali sono le ultime novità sul caso? Angela Celentano è viva? La Nuova segnalazione dopo l’age progression Dopo 26 anni le speranze dei genitori di poter riabbracciare Angela Celentano non si spengono. Oggi Angela sarebbe una donna di 29 anni. Ad alimentare l’illusione che possa essere ancora viva, arriva adesso una Nuova pista ... Leggi su chihaucciso (Di giovedì 11 agosto 2022)? I genitori Maria e Catello, non hanno mai smesso di crederci sebbene siano passati 26 anni dalla scomparsa della loro bambina, che all’epoca aveva appena tre anni. Era il 10 agosto 1996 quando disi persero le tracce mentre era in gita con la famiglia sul monte Faito (Napoli). Ma quali sono le ultime novità sul caso?? Lasegnalazione dopo l’age progression Dopo 26 anni le speranze dei genitori di poter riabbracciarenon si spengono. Oggisarebbe una donna di 29 anni. Ad alimentare l’illusione che possa essere ancora, arriva adesso una...

