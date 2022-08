Anello per il pene fa felice anche la coppia: l’avete mai provato? (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Anello per la coppia, ma non di fidanzamento. È l’Anello vibrante per il pene, un sex toy e stimolatore erotico per il gioco, la sperimentazione e il piacere. Semplice, non invasivo, con un costo contenuto e facile da utilizzare: questo Anello elastico, vibrando, stimola la clitoride e facilita l’eccitazione e l’orgasmo della donna, ma provoca piacere anche all’uomo che lo indossa. Scopriamo qualche dettaglio, vediamo di cosa si tratta e come si usa. Che cos’è L’Anello vibrante per il pene si presenta come un Anello elastico su cui è montata una parte vibrante a batteria, la cui forma può variare a seconda del modello. Proprio questo corpo vibrante durante il rapporto va a contatto con la clitoride, la stimola per favorire ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) Unper la, ma non di fidanzamento. È l’vibrante per il, un sex toy e stimolatore erotico per il gioco, la sperimentazione e il piacere. Semplice, non invasivo, con un costo contenuto e facile da utilizzare: questoelastico, vibrando, stimola la clitoride e facilita l’eccitazione e l’orgasmo della donna, ma provoca piacereall’uomo che lo indossa. Scopriamo qualche dettaglio, vediamo di cosa si tratta e come si usa. Che cos’è L’vibrante per ilsi presenta come unelastico su cui è montata una parte vibrante a batteria, la cui forma può variare a seconda del modello. Proprio questo corpo vibrante durante il rapporto va a contatto con la clitoride, la stimola per favorire ...

