Anche Maria de Filippi ha commentato il divorzio Blasi-Totti (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria de Filippi si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi a cura di Alberto Dandolo. Ha parlato delle sue manie, delle sue fobie, di alcune delle paure che si porta dietro, di dipendenze e di quello che si aspetta dal futuro. Di quello che la spaventa, di quello che la rende felice. E non poteva mancare ovviamente, Anche un piccolo cenno al gossip dell’estate. A quanto pare a Roma non si parla d’altro e allora perchè non chiedere a Maria de Filippi un parere sulla fine della storia d’amore e sul matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti? Lei che ha ospitato più volte l’ex calciatore a C’è posta per te, Anche per parlare d’amore e di famiglia, non poteva non commentare questa notizia, Anche se lo ha fatto, come è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 agosto 2022)desi è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi a cura di Alberto Dandolo. Ha parlato delle sue manie, delle sue fobie, di alcune delle paure che si porta dietro, di dipendenze e di quello che si aspetta dal futuro. Di quello che la spaventa, di quello che la rende felice. E non poteva mancare ovviamente,un piccolo cenno al gossip dell’estate. A quanto pare a Roma non si parla d’altro e allora perchè non chiedere adeun parere sulla fine della storia d’amore e sul matrimonio di Ilarye Francesco? Lei che ha ospitato più volte l’ex calciatore a C’è posta per te,per parlare d’amore e di famiglia, non poteva non commentare questa notizia,se lo ha fatto, come è ...

ampv28 : @_maria_laura_v Trieste è molto bella e ci ha vissuto Joyce. Anche le altre hanno i loro pregi. Ma io non vivrei in… - no_ismarti : @lebonalmm Depay è fortissimo, come anche Kostic e Di Maria(anche se un po’ più anziano). Il problema è come li a… - domieffe : @_MarcoRoger10_ L'anno scorso ha giocato nel 3-4-3 di Glasner, bravo nell'innescare l'uomo (Kamada molto spesso) e… - GianfrancoDAvin : @_maria_laura_v Trento , davvero vivace , ricca di presenza universitaria e culturale . Poi anche alla vivibilità . - loanartemisia : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino @straditeresa… -