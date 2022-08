Ancelotti: ''Benzema è il migliore al mondo in questo momento'' (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlo Ancelotti non ha dubbi: Karim Benzema ha dimostrato di essere il miglior giocatore del mondo con le sue prestazioni in Champions League ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Carlonon ha dubbi: Karimha dimostrato di essere il miglior giocatore delcon le sue prestazioni in Champions League ...

Bet9jaOfficial : Carlo Ancelotti admits Real Madrid are 'dependent' on Karim Benzema. ???? - TJSportsUSA : #youtube Carlo Ancelotti HIGHLIGHTS Karim Benzema after UEFA Super Cup WIN - paoletto_1968 : Il culo di ancelotti. O la fortuna del Real Madrid....@@@@@@@ gial mangiato da una squadra di serie B e un secondo… - Edorsi53 : @robgia66 @gippu1 Il #Ballondor premia soprattutto gli attaccanti. #Benzema ha avuto un rendimento eccezionale. Vin… - BettinaPiccardo : questa esaltazione di benzema che per i suoi ricatti di natura sessuale avrebbe dovuto essere radiato a vita sono… -