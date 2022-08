Amici 21, protagonista del talent doppierà il personaggio di un film (che nella versione originale ha la voce di Shawn Mendes) (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo aver vinto l’ultima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, per Luigi Strangis si sono aperte le porte del cinema, o meglio del doppiaggio, come era già accaduto a Giulia Stabile. Il cantautore, che nella finalissima ha battuto il ballerino di danza classica Michele Esposito, doppierà Lyle, il coccodrillo protagonista della pellicola d’animazione “Il talento di Mr Crocodile”. nella versione originale è Shawn Mendes a dare voce al simpatico animaletto. La notizia è stata riportata da Il Lametino: Sui palchi d’Italia per il suo tour musicale, che il 25 lo porterà a Lamezia Terme, e presto anche nelle sale cinematografiche per “prestare” la sua voce ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo aver vinto l’ultima edizione di, ilshow di Maria De Filippi, per Luigi Strangis si sono aperte le porte del cinema, o meglio del doppiaggio, come era già accaduto a Giulia Stabile. Il cantautore, chefinalissima ha battuto il ballerino di danza classica Michele Esposito,Lyle, il coccodrillodella pellicola d’animazione “Ilo di Mr Crocodile”.a dareal simpatico animaletto. La notizia è stata riportata da Il Lametino: Sui palchi d’Italia per il suo tour musicale, che il 25 lo porterà a Lamezia Terme, e presto anche nelle sale cinematografiche per “prestare” la sua...

