Allerta meteo in Campania, temporali fino a sabato: le zone interessate (Di giovedì 11 agosto 2022) Prorogata Allerta meteo in Campania. La perturbazione insisterà fino a sabato prossimo, con rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. Lo fa sapere la Protezione civile che ha infatti diramato un nuovo avviso di criticità di colore giallo per piogge per la giornata di domani, 12 agosto, sul territorio regionale. Escluse la Piana Campania, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Prorogatain. La perturbazione insisteràprossimo, con rovesci esparsi, anche intensi, con conseguente rischio idrogeologico. Lo fa sapere la Protezione civile che ha infatti diramato un nuovo avviso di criticità di colore giallo per piogge per la giornata di domani, 12 agosto, sul territorio regionale. Escluse la Piana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

